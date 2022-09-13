В Петербурге полицейские раскрыли сразу два случая похищения денежных средств у пенсионеров

8 сентября к полицейским поступило сообщение от 76-летней пенсионерки, проживающей на Приморском шоссе, 346 о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, и сообщил, что ее дочка якобы попала в ДТП, и необходимы денежные средства, для того чтобы прекратить уголовное дело. Позже потерпевшая передала курьеру 200 000 руб.

Вечером того же дня аналогичное заявление поступило к полицейским от 74-летней пенсионерки, проживающей в поселке Песочный, но за «решение вопроса» женщине пришлось передать курьерам уже 700 000 руб.

По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в совершении данных преступлений изобличен 32-летний житель Колпино, который 9 сентября был задержан за совершение аналогичного преступления.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.