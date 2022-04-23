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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны аферисты присвоившие квартиры граждан

В Петербурге задержаны аферисты присвоившие квартиры граждан

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Полицейскими задержаны участники преступной группы, мошенническим путем присвоившие квартиры граждан

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении квартиры на Бумажной улице, установили причастность 63-летней женщины-нотариуса к совершению противоправной деятельности, которая заверяла документы по сделке. Тогда, указанную квартиру неизвестные злоумышленники по поддельному договору купли-продажи якобы приобрели за 2,4 миллиона рублей, а продали за 3,5 миллиона рублей. В результате дальнейшего расследования установлено, что указанная гражданка является участником еще одной сделки о вступление в наследство по двум квартирам, расположенных на улице Маршала Захарова и Ленинскому проспекту, на общую сумму более 8 миллионов рублей.

В минувший четверг сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной группы, занимающиеся мошенничествами в сфере недвижимости, 51-летнего мужчину и четырех женщин, в возрасте от  59 до 67 лет. Организаторами преступной деятельности выступал 51-летний мужчина и 59-летняя гражданка. По версии полицейских, задержанные в январе 2021 года, обладая информацией о смерти мужчины, изготовили поддельное завещание о праве на наследство на две квартиры умершего, на улице Маршала Захарова и Ленинском проспекте. Они представили указанные документы нотариусу, в результате чего получили право распоряжаться двумя квартирами скончавшегося, но довести преступный умысел им помещали полицейские.

По данному факту  возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по  части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Четверо подозреваемых - задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, 63-летней  подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

Приняты меры к установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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