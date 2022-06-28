В Петербурге задержали аферистов, выманивших у пенсионеров более миллиона рублей

«Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.
По имеющейся информации, злоумышленники, мужчина и двое женщин, работали в организациях по продаже дорогостоящих биологически активных добавок. Данные средства продавались под видом лекарств от широкого спектра заболеваний, которые на самом деле не обладали заявленными свойствами.
Через некоторое время один из работников придумал мошенническую схему обмана клиентов. Закупив несколько баз данных различных компаний, а также имея доступ к своим клиентским базам, он вместе с двумя знакомыми обзванивал людей, которые ранее приобретали БАДы. Они представлялись сотрудниками государственных учреждений и сообщали, что им положена компенсационная выплата за купленные ранее некачественные препараты. Некоторым клиентам направлялись якобы официальные уведомления о том, что суд принял решение о возмещении им понесенного ущерба.
Аферисты сообщали, что для получения выплаты, граждане предварительно должны заплатить комиссию или пошлину в размере 7-10% от причитающейся суммы. Поверив, пенсионеры переводили им свои сбережения. Перечисленные суммы варьировались от 22,5 до 400 тысяч рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. При обысках по местам их проживания обнаружены мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты, печати государственных учреждений, конверты, марки и базы данных.
«На сегодняшний день установлены обстоятельства 10 эпизодов мошеннических действий. Причиненный гражданам материальный ущерб превышает 1,3 миллиона рублей. По указанным фактам следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство и переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Предполагаемому организатору противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна из сообщниц отправлена под домашний арест, второй назначен запрет определенных действий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила Ирина Волк.