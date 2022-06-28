В Петербурге задержали аферистов, выманивших у пенсионеров более миллиона рублей

«Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.

По имеющейся информации, злоумышленники, мужчина и двое женщин, работали в организациях по продаже дорогостоящих биологически активных добавок. Данные средства продавались под видом лекарств от широкого спектра заболеваний, которые на самом деле не обладали заявленными свойствами.

Через некоторое время один из работников придумал мошенническую схему обмана клиентов. Закупив несколько баз данных различных компаний, а также имея доступ к своим клиентским базам, он вместе с двумя знакомыми обзванивал людей, которые ранее приобретали БАДы. Они представлялись сотрудниками государственных учреждений и сообщали, что им положена компенсационная выплата за купленные ранее некачественные препараты. Некоторым клиентам направлялись якобы официальные уведомления о том, что суд принял решение о возмещении им понесенного ущерба.

Аферисты сообщали, что для получения выплаты, граждане предварительно должны заплатить комиссию или пошлину в размере 7-10% от причитающейся суммы. Поверив, пенсионеры переводили им свои сбережения. Перечисленные суммы варьировались от 22,5 до 400 тысяч рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.