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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров

Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полиция задержала двух лжесоцработниц, похитивших накопления престарелых жительниц Ленинградской области

К полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 90-летняя блокадница, которая сообщила стражам порядка о том, что к ней в квартиру на улице Красного Флота пришли две незнакомые женщины, представившиеся социальными работниками. Визитерши сообщили о грядущем тотальном обмене денег в стране. Пока пожилая женщина на кухне старательно конспектировала в тетрадку инструкцию по обмену денег, одна из злоумышленниц «выпотрошила» ее сумочку, похитила 300 тысяч рублей, после чего «соцработницы» спешно ретировались.

Пожилая женщина успела заметить, что злоумышленницы уехали на синей «Ладе Приоре», о чем сообщила полицейским. Розыском «соцработниц» занялись оперативники Управления уголовного розыска. Изучая записи с камер видеонаблюдения, сыщики установили, что сразу после преступления разыскиваемая «Приора» заглохла, и женщины заводили ее, что называется с «толкача». Приметы автомобиля были переданы наружным нарядам полиции.

Уже на следующий день преступный транспорт удалось обнаружить и задержать на въезде в Кронштадт. В отдел полиции были доставлены две представительницы кочевого народа, 33 и 52 лет. Водителя полицейские опросили как свидетеля и отпустили. Оказалось, что злоумышленницы возвращались с очередного «дела».

В Зеленогорске похожим способом они обокрали 89-летнюю пенсионерку, проживающую на Привокзальной улице. «Соцработницы» заговорили с пожилой женщиной о каких-то льготах, размер которых зависит от метража квартиры. Пока одна «соцработница» под присмотром хозяйки рулеткой добросовестно измеряла периметр комнаты, вторая – нашла и опустошила все укромные места, где хранились деньги. После этого, даже не закончив с замерами, обе «работницы» спешно ретировались, а пенсионерка не досчиталась: 1 353 000 рублей, 21 650 долларов США и 7 500 евро.

По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности злоумышленниц.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район кража пенсионеры
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