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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти песионерка перевела мошенникам 40 тысяч рублей

В Ленобласти песионерка перевела мошенникам 40 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилая женщина из Тихвинского района Ленинградской области поверила голосу в трубке и осталась без денег

Накануне к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 82-летняя жительница города Тихвин. Пенсионерка сообщила о том, что днем раньше ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции.

Телефонная собеседница сообщила пенсионерке о том, что ей положена компенсация за ранее приобретённый товар. Для получения выплаты было названо условие – уплата налоговой составляющей в размере более 40 тысяч рублей. Пожилая женщина доверилась голосу в трубке и направилась на почту, где перевела по продиктованному ей счёту необходимую сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район мошенничество пенсионеры
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