В Ленобласти песионерка перевела мошенникам 40 тысяч рублей

Накануне к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 82-летняя жительница города Тихвин. Пенсионерка сообщила о том, что днем раньше ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции.

Телефонная собеседница сообщила пенсионерке о том, что ей положена компенсация за ранее приобретённый товар. Для получения выплаты было названо условие – уплата налоговой составляющей в размере более 40 тысяч рублей. Пожилая женщина доверилась голосу в трубке и направилась на почту, где перевела по продиктованному ей счёту необходимую сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).