В Петербурге задержали аферисток, обманывавших пожилых людей

В декабре 2021 года две женщины пришли домой к 86-летней жительнице города Ломоносов. Незнакомки представились социальными работниками и поинтересовались, получала ли старушка в преддверии Нового года подарки. Пенсионерка ответила отрицательно, тогда посетительницы пообещали лично занести подарки.

Затем женщины сообщили, что сейчас в собесе осуществляют обмен денег, но так как расстояние неблизкое, готовы сами съездить и поменять сбережения пожилой женщины.

«Соцработницы» получили от пенсионерки 340 тысяч рублей и пропали с деньгами. Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленниц. Ими оказались две представительницы кочевого народа: 23-летняя жительница города Петушки Владимирской области и её 20-летняя однофамилица из города Гатчины Ленинградской области.

Было принято решение о задержании подозреваемых с поличным при совершении очередного преступления. Однако операцию пришлось отложить, так как жительница Петушков на некоторое время уехала из Санкт-Петербурга. После её возвращения, 21 января 2022 года, злоумышленницы пошли на очередное преступление. На этот раз жертвой была выбрана 85-летняя пенсионерка, проживающая на Озерковой улице в Петродворце.

Под тем же предлогом они пришли к ней домой и похитили 400 тысяч рублей. Однако в этот раз на выходе из дома их уже ждали сотрудники уголовного розыска. По второму преступлению следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают иные эпизоды их противоправной деятельности.