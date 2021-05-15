В Петербурге будут судить группу автоугонщиков

В Петербурге полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступного сообщества, специализирующихся на хищениях иномарок среднего класса на территории Санкт-Петербурга. Предпочтения отдавались таким маркам, как «Ниссан» и «Рено». При этом основным критерием выбора становились автомобили, не оборудованные противоугонными системами. В их поисках участники сообщества специально ездили по разным районам города. Обнаружив нужный автомобиль, злоумышленники снимали крышку бензобака и по ней изготавливали ключ, с помощью которого проникали в салон, где осуществляли запуск двигателя.

С целью легализации краденых машин злоумышленники подыскивали на рынке битых авто точно такой же автомобиль и выкупали его исключительно ради документов и регистрационных номеров. «Родные» номера с похищенных иномарок злоумышленники снимали и топили в городских водоемах. Автомобили с перебитыми идентификационными номерами перегонялись для разборки на запчасти в другие регионы страны, в том числе города Владимир и Воронеж.

Следствию удалось установить причастность преступного сообщества к хищениям 22 иномарок, ущерб от хищения которых превысил 10 миллионов рублей. Девять автомобилей были найдены полицейскими и возвращены владельцам.

Помимо участников преступного сообщества перед судом предстанет и непосредственный создатель криминального детища - 36-летний многодетный отец.

Созданное им в 2017 году преступное сообщество состояло из трех структурных подразделений, каждое из которых имело свои функциональные обязанности. Так, одно из них занималось непосредственно угонами, другое отвечало за перебивку идентификационных номеров транспортного средства, а третье за перемещение иномарок в другие регионы и реализацию на запчасти. Организатор до мелочей продумывал каждое новое преступление, разрабатывая детальный план и снабжая участников сообщества необходимыми инструментами и устными инструкциями.

Всем участникам сообщества предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража). В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.