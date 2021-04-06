В Петербурге перед судом предстанут трое профессиональных автоугонщиков

Следственное управление УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга завершило расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся хищением автомобилей марки "Ниссан". Как установило следствие, организованная группа начала свою деятельность летом 2019 года. Ее непосредственными организаторами стали двое петербуржцев, которые таким образом пытались разрешить возникшие у них финансовые трудности, также в состав группы входил 29-летний житель Республики Марий Эл. Организаторы заранее определили «специализацию» группы: целью хищений стали автомобили марки "Ниссан" и их последующая реализация. Все действия злоумышленников были четко предопределены, а все общение происходило исключительно в одном из известных мессенджеров.

Выбрав автомобиль-жертву, они заранее приискивали для него подменные госзнаки и так называемое место отстоя. Что примечательно, к месту совершения преступления они приезжали также на краденом авто с перебитыми номерами. Реализация похищенного транспорта осуществлялась путём вовлечения третьих лиц, которые были осведомлены о происхождении иномарок.

По такой схеме в ночь на 11 июля 2019 года в г. Кудрово Всеволожского района Ленобласти злоумышленниками был похищен автомобиль "Ниссан Кашкай", стоимостью 1 200 000 руб. С целью сокрытия следов преступления иномарка была перемещена на отстой в один из гаражей в кооперативе г.Тосно Ленинградской области, где ей поменяли регистрационные знаки, а позже передали для реализации третьему лицу. Спустя несколько дней похищенный автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на территории автостоянки в г. Тосно Ленинградской области. И это далеко не единственный эпизод на счету группы.

Как сообщалось ранее , деятельность группы была пресечена полицией в сентябре прошлого года. Обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ (хищение в особо крупном размере) предъявлено троим ее участникам. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.