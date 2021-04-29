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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге осудят грабителей банков, которые совнршили три дерзких налета на банки

В Петербурге осудят грабителей банков, которые совнршили три дерзких налета на банки

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Перед судом предстанут участники организованной группы, на счету которой три дерзких разбоя на банки

ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых петербуржцев, на счету которых три разбойных нападения на офисы банков, расположенных в Приморском и Невском районах.

Следствием установлено, что организованная группа действовала в Петербурге в период с декабря 2019 года по март 2020 года. За это время её участниками были совершены три разбойных нападения, ущерб от которых составил порядка 15 миллионов рублей. Все налеты совершались преимущественно в вечернее время, когда денежные средства готовились к инкассированию. В качестве оружия нападавшие использовали охолощенные автоматы, а в качестве средств конспирации – латексные маски. Кроме того, при совершении преступлений ими использовался автомобиль с установленными на него подложными номерами.

Что примечательно, из всех трех налетов только первый стал для нападавших удачным. Тогда в декабре 2019 года в ходе разбойного нападения им удалось похитить 4,3 миллиона рублей из офиса банка на улице Савушкина. Грамотные действия сотрудников другого финансово-кредитного учреждения, также расположенного на улице Савушкина и подвергшегося нападению спустя месяц после первого, заставили налетчиков скрыться с пустыми руками. Третий разбой на офис банка на проспекте Большевиков стал для нападавших фатальным: они были задержаны полицейскими в результате организованной засады при попытке бегства с 11 миллионами рублей, похищенными из кассы.

В ходе предварительного следствия установлено, что непосредственным организатором группы и разработчиком всех нападений стал 50-летний ранее неоднократно судимый петербуржец. В его криминальной биографии не только преступления имущественного характера, но и похищение человека.

Ввиду наличия финансовых трудностей из-за накопившихся долговых обязательств осенью 2019 года он принял решение о создании организованной группы, специализирующейся на разбойных нападениях. Для участия в ней он выбрал своего давнего знакомого - 49-летнего петербуржца, вместе с которым в 2000-м году отбывал наказание в местах лишения свободы.

  При этом непосредственный организатор полностью контролировал распределение похищенных денежных средств, забирая основную долю себе, небольшая часть тратилась на закупку средств конспирации и только меньшая часть доставалась 49-летнему активному участнику.

Оба мужчины содержатся под стражей. Им предъявлено обвинение сразу в ряде преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и частью 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник: ГУ МВД
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