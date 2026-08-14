В Петербурге задержали троих мужчин за вымогательство денег у матери подростка

Вечером 30 июля, около 18:00 возле одного из домов по улице Вавиловых неизвестные мужчины, представившись сотрудниками силовых структур, посадили 17-летнего подростка в автомобиль. Под предлогом не привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности за хранение наркотиков злоумышленники потребовали от его матери 100 тысяч рублей. После отказа женщины передать деньги подростка отпустили. Ему была оказана медицинская помощь. Материальный ущерб причинён не был.

2 августа около 16:00 на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы полицейскими были задержаны трое подозреваемых в возрасте 38, 26 и 24 лет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Всех троих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.