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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих мужчин за вымогательство денег у матери подростка

В Петербурге задержали троих мужчин за вымогательство денег у матери подростка

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве денег у матери подростка

Вечером 30 июля, около 18:00 возле одного из домов по улице Вавиловых неизвестные мужчины, представившись сотрудниками силовых структур, посадили 17-летнего подростка в автомобиль. Под предлогом не привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности за хранение наркотиков злоумышленники потребовали от его матери 100 тысяч рублей. После отказа женщины передать деньги подростка отпустили. Ему была оказана медицинская помощь. Материальный ущерб причинён не был.

2 августа около 16:00 на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы полицейскими были задержаны трое подозреваемых в возрасте 38, 26 и 24 лет. 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Всех троих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, вымогательство
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