В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: «Снежные» пункты Петербурга готовы к приему первого снега

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова завершилась подготовка к зимнему сезону 2023-2024 годов. В городе были готовы 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов. Все запланированные мероприятия по подготовке были выполнены в строго установленные сроки, которые были определены самим главой города, и завершились до середины октября.

Александр Беглов подчеркнул важность этих пунктов в свете недавнего запрета на сброс снежных масс в водоемы Петербурга. Он отметил, что теперь роль снегоплавильных и снегоприемных пунктов, их правильное расположение и организация работы стали ключевыми для обеспечения эффективной зимней уборки города. «Переработка снега, собранного дорожными и коммунальными службами, а также полный цикл нейтрализации стоков на очистных сооружениях позволяют значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды», – добавил губернатор.

На данный момент снегоплавильные и снегоприемные пункты находятся в режиме ожидания. Это означает, что они не потребляют энергоресурсы, но в любой момент готовы быть оперативно задействованы при первых снегопадах. Губернатор также напомнил, что в прошлом зимнем сезоне на 18 пунктах было утилизировано более 1 миллиона 600 тысяч кубометров снега. Однако самой снежной зимой за последние несколько лет стала зима 2021-2022 годов, когда петербургские пункты приняли и переработали свыше 4 миллионов кубометров снега.

Традиционно в летний и ранний осенний периоды на снегоприемных и снегоплавильных пунктах Северной столицы проводятся комплексные профилактические работы. Эти мероприятия необходимы для обеспечения надежности и готовности инфраструктуры к оперативной утилизации снега. В этот период осуществляется техническое обслуживание насосного оборудования, напорных трубопроводов, канализационных насосных станций и другие работы, направленные на поддержание в рабочем состоянии всей системы. К установленному сроку, 15 октября, все запланированные работы были выполнены в полном объеме.

Суммарная производительность всех объектов, подготовленных к зиме, составляет 101,5 тысячи кубометров снега в сутки. Это означает, что город готов к любым вызовам, которые может принести зимний сезон, и сможет эффективно справляться с большими объемами снега, обеспечивая безопасность и комфорт для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

