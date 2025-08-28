ента новостей

15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов

На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
С 28.08.2025 на должность председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга назначен Станислав Протасо

28 августа губернатором Санкт-Петербурга, Александром Бегловым, был произведен ряд кадровых перестановок. Станислав Протасов был назначен на пост председателя комитета по тарифам. Ранее он занимал должность главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В связи с назначением Протасова, временное исполнение обязанностей председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению с 28 августа возложено на Алексея Муровца, который до этого являлся первым заместителем председателя данного комитета.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-08-2025, 13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
11-11-2024, 13:38
В Петербурге сменился руководитель комитета по здравоохранению
14-09-2020, 10:49
Бориса Пиотровского назначили первым заместителем председателя Комитета по культуре
2-03-2021, 16:14
Заместителем председателя «молодежного» Комитета назначен Роман Волковский
16-03-2023, 16:01
Председателя комитета по строительству Ленобласти назначен Виталий Лазуткин
20-05-2024, 14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Наверх