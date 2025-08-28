На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов

28 августа губернатором Санкт-Петербурга, Александром Бегловым, был произведен ряд кадровых перестановок. Станислав Протасов был назначен на пост председателя комитета по тарифам. Ранее он занимал должность главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В связи с назначением Протасова, временное исполнение обязанностей председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению с 28 августа возложено на Алексея Муровца, который до этого являлся первым заместителем председателя данного комитета.