В Петербурге представили нового федерального инспектора

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Смольного, Евгений Швец вступил в должность федерального инспектора по Санкт-Петербургу. Его представление состоялось 26 августа на заседании правительства города, где его представил губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов.

Распоряжение о назначении Швеца на указанную должность было подписано 15 августа 2025 года Александром Гуцаном, полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее Евгений Швец занимал должность руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.