ента новостей

10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?

Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
whitehouse.gov
Дональд Трамп сообщил о планах провести переговоры с Путиным на Аляске 15 августа

«Питерец.ру» сообщает, что президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, анонсировав предстоящую встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Согласно сообщению, опубликованному в социальной сети Truth social, переговоры должны состояться 15 августа на территории штата Аляска.

Данное заявление вызвало широкий резонанс в политических кругах и СМИ. Встреча лидеров двух стран, находящихся в непростых отношениях, может стать важным шагом в урегулировании ряда международных вопросов. Однако, цели и повестка дня предстоящих переговоров пока остаются неизвестными.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время встречи с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме, Дональд Трамп якобы раскрыл некоторые детали мирного соглашения между Россией и Украиной. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

В случае, если встреча между Трампом и Путиным действительно состоится, она станет одним из ключевых событий в международной политике в ближайшее время. Эксперты предполагают, что на переговорах могут быть затронуты вопросы, связанные с ситуацией в Украине, контролем над вооружениями и другими глобальными вызовами. Однако, пока это лишь предположения, и остается дождаться официальных комментариев от обеих сторон.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-03-2025, 10:30
Трамп о российско-украинском конфликте: парадоксальные прогнозы
23-12-2024, 08:32
Трамп готов встретиться с Путиным
13-08-2024, 09:37
Трамп надеется сохранить хорошие взаимоотношения с Путиным
20-07-2017, 09:39
Никакой секретной встречи не было
25-06-2018, 08:27
Они встретятся?
27-01-2023, 12:08
Трамп против войны

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
7-08-2025, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
7-08-2025, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
7-08-2025, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Наверх