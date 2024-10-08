В СПб состоится саммит СНГ

Взаимодействие в рамках СНГ осуществляется уже долгие годы. Президенты стран, входящих в это объединение, регулярно встречаются друг с другом. Это общение бывает как официальным, так и неформальным.

«Питерец.ру» сообщает, что в конце года в СПб пройдет очередной неформальном саммит СНГ. Данное мероприятие состоится в декабре. Встречаться здесь стало хорошей традицией – главы бывших союзных республик, входящих в СНГ, приезжают в Северную столицу, чтобы обсудить насущные вопросы.

Обычно в таких саммитах отсутствует заранее определенная повестка. Президенты просто общаются и обмениваются мнениями по поводу наиболее актуальных проблем. На этот раз встреча станет частью мероприятия по линии ЕАЭС.