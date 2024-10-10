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Питерец.ру » Политика » Пройдет духовный саммит мусульман

Пройдет духовный саммит мусульман

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
В СПб состоится духовный саммит с участием мусульман из многих стран

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге пройдет крупный духовный саммит. Ожидается, что в нем примут участие 55 стран. Это мусульмане из стран арабского мира и ряда других государств.

Несмотря на политические сложности, на саммит прибудут делегаты из Франции и Италии. Хотя правительства этих стран негативно настроены по отношению к России, простой народ не разделяет подобной точки зрения – а уже тем более, духовные лидеры.

Планировалось, что в Петербург также приедут сирийские и ливанские мусульмане. Но в этих странах сейчас ведутся боевые действия, поэтому в нынешних условиях подобные визиты вряд ли возможны.

Саммит состоится 14-17 октября. На мероприятии будут затронуты вопросы традиционных религий в РФ, единства народов и общечеловеческих ценностей.

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