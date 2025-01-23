Депутаты Петербурга пересядут на российские авто

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году власти СПб планируют пересадить местных депутатов на автомобили российской сборки. Речь идет о кроссоверах Xcite Х-Сross 7, которые собирают в Северной столице.

До этого парламент уже получал 10 таких машин. Теперь они будут предоставлены всем депутатам ЗакСа. Через некоторое время народные избранники начнут получать ключи от новых машин. Решение о переходе на автомобили отечественной сборки сбыло принято в рамках стратегии по укреплению национальной экономики и снижению зависимости от иностранных поставщиков. Власти города надеются, что это поможет поддержать местный автозавод.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда государственные служащие переходят на автомобили отечественного производства. Ранее подобные меры уже принимались на федеральном уровне.