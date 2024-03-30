В 2024 году выйдет 25 тысяч Xcite

«Питерец.ру» сообщает, что в течение года с конвейера петербургского завода сойдут 25 тыс. машин. Речь идет о кроссовере нового бренда Xcite. Эти данные озвучил глава Северной столицы Александр Беглов.

Власти СПб надеются, что петербургский автопром постепенно сможет вернуться к показателям докризисного уровня. На бывшей площадке «Ниссана», которая теперь является «Автозаводом Санкт-Петербург», начали выпускать кроссовер Xcite X-Cross 7. В дальнейшем площадка намерена наращивать мощности.

Для города важно не просто наладить производство, но держать курс на использование отечественных технологий. Завод намерен привлекать петербургских и российских конструкторов.

Беглов также выразил надежду, что в скором времени мощности бывших заводов Toyota и Hyundai тоже будут максимально задействованы. Сейчас новые владельцы приходят на эти площадки.