В СПб станут производить «Рено»?

«Питерец.ру» сообщает, что социальных сетях стала распространяться информация, будто на экс-заводе «Ниссан» в СПб будут производить автомобили марки «Рено». Речь шла о моделях Logan и Sandero, которые АвтоВАЗ якобы намерен производить под брендом Xcite.

Однако АвтоВАЗ опроверг эти сведения, заявив, что не имеет отношения к предприятию в Северной столице и выпускаемым там машинам. Откуда же появились эти слухи?

Скорее всего, подобное предположение связано с тем, что автомобили XCite создают на бывшем заводе «Ниссан». Сейчас в линейку этого бренда входит только X-Cross 7, который начали производить в текущем году.

В прицнипе, завод мог бы создавать автомобили Renault, так как между компаниями «Ниссан» и «Рено» существует тесная технологическая связь. Кроме того, у АвтоВАЗа ранее имелись планы относительно моделей «Логан» и «Сандеро». Это и породило волну слухов, которые многие приняли за правду.