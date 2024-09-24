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Питерец.ру » Общество » В СПб станут производить «Рено»?

В СПб станут производить «Рено»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Насколько верна информация о выпуске машин «Рено» под маркой Xcite?

«Питерец.ру» сообщает, что социальных сетях стала распространяться информация, будто на экс-заводе «Ниссан» в СПб будут производить автомобили марки «Рено». Речь шла о моделях Logan и Sandero, которые АвтоВАЗ якобы намерен производить под брендом Xcite.

Однако АвтоВАЗ опроверг эти сведения, заявив, что не имеет отношения к предприятию в Северной столице и выпускаемым там машинам. Откуда же появились эти слухи?

Скорее всего, подобное предположение связано с тем, что автомобили XCite создают на бывшем заводе «Ниссан». Сейчас в линейку этого бренда входит только X-Cross 7, который начали производить в текущем году.

В прицнипе, завод мог бы создавать автомобили Renault, так как между компаниями «Ниссан» и «Рено» существует тесная технологическая связь. Кроме того, у АвтоВАЗа ранее имелись планы относительно моделей «Логан» и «Сандеро». Это и породило волну слухов, которые многие приняли за правду.

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