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Питерец.ру » Общество » В «Единую Россию» вступил командир «Ленинградского полка» Михаил Коган

В «Единую Россию» вступил командир «Ленинградского полка» Михаил Коган

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В «Единую Россию» вступил командир «Ленинградского полка» Михаил Коган

В первый рабочий день нового 2024 года в Санкт-Петербургском региональном отделении «Единой России» прошла торжественная церемония приёма в ряды партии командира «Ленинградского полка» Михаила Когана. Дважды кавалер ордена Мужества, он с лета 2023 года возглавил воинскую часть, сформированную во время частичной мобилизации из петербуржцев и жителей регионов Северо-Запада. Торжественное событие пришлось на первый после начала СВО отпуск командира. В мероприятии приняли участие руководители регионального отделения партии, депутаты фракции «Единой России» в Заксобрании города, волонтеры «Молодой Гвардии», лично участвующие в гуманитарной поддержке новых российских регионов и воинских частей.

«Это решение у меня возникло очень давно, просто не было времени», – сказал Михаил Коган. Он поблагодарил однопартийцев и МГЕР за помощь, которая оказывается «Ленинградскому полку» и семьям мобилизованных петербуржцев, и рассказал, что у бойцов «настроение боевое, все настроены на победу». «Немножко тяжело нам было весной и в начале лета, сейчас мы уже научились воевать, бить врагов, поэтому сейчас мы не хуже десантников: наши люди крепкие и устойчивые в обороне», – сказал командир.

Руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, вручая Михаилу Когану партбилет, отметил, что это большая радость, честь и ответственность для партийцев. «Наши ряды пополнились настоящим героем, защитником Отечества. И сегодня, как никогда, наше название «Единая Россия» звучит очень верно, поскольку мы едины в наших стремлениях, мы объединились вокруг Президента, мы объединились вокруг целей специальной военной операции – защитить русских людей и не дать поднять фашизму голову», – сказал лидер петербургских единороссов.

Он подчеркнул, что наступивший 2024 год исторически будет во многом определяющим, и на поле сражения, и во внешнеполитической сфере, и в электоральном цикле: впереди выборы Президента и осенние выборы губернатора Северной столицы и муниципальных советов.  «Везде «Единая Россия» будет работать на победу!», – сказал Сергей Боярский.

Первый замсекретаря регионального отделения партии, спикер петербургского парламента Александр Бельский, поздравляя нового однопартийца, отметил, что решение командира вступить в партию – это, по сути, ответ «Единой России» из зоны СВО, реакция на то, что делает партия и МГЕР для фронта и победы. «Это партия дела – она делает конкретные дела, и армия отвечает таким вот образом», – сказал он.

Александр Бельский передал командиру «Ленинградского полка» на память статуэтку основателя Петербурга Петра I, чтобы это был ещё один боец-символ, приближающий победу.

Волонтеры «Молодой Гвардии» воспользовались возможностью уточнить из первых уст, какая помощь сейчас нужна «Ленинградскому полку», и пообещали, что активизируют шефство над семьями мобилизованных и ранеными бойцами, которые проходят лечение в медучреждениях города. А региональная общественная приёмная «Единой России» передала командиру письма учеников Ломоносовской гимназии № 73, которые адресованы бойцам.

«Без такой поддержки армия встанет, спасибо вам за помощь и заботу!» – поблагодарил Михаил Коган петербуржцев.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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