ента новостей

13:18
Бывшего президента Туниса Марзуки заочно приговорили к тюремному заключению
12:25
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей
11:51
В Петербурге задержаны трое мужчин подозреваемых в вымогательстве
11:47
В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера
11:43
В Ленобласти задержан мужчина, стрелявших с балкона
10:55
Уничтожили газон – заплатите
09:41
Активно покупают снегоходы
08:40
На «Газпром» пожаловались
00:08
СКА смог в овертайме одолеть ЦСКА, победу принёс Никита Гусев
21:52
В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку
18:19
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа
13:34
Выставка «47 после 74»
13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
11:31
Пандемийные полномочия продлены
11:01
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
10:52
Суд обязал правителя эмирата Дубай выплатить бывшей жене 728 миллионов долларов
10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
10:41
В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19
10:35
В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси
10:17
«Деток» станет меньше
09:09
Это не колбаса!
14:51
В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции
14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
14:12
Королева Великобритании не поедет в Сандрингем на Рождество
14:02
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
12:06
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти
11:46
В Петербурге жертвой аферистов стала сотрудник ФСО
11:03
Нужно ли вкладывать деньги?
10:34
Убирайте хорошо или оштрафуем!
09:37
Думают, что переболели
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » На «Газпром» пожаловались

На «Газпром» пожаловались

0
69
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
Украина обвинила «Газпром» в ситуации с повышением цен

Россия уже давно становится крайней в тех или иных ситуациях. Наша страна оказывается виноватой во всем – от незначительных вопросов до вмешательств в выборы президента США. Вот и в истории с европейским газовым кризисом не обошлось без подобных обвинений.

«Питерец.ру» сообщает, что украинская компания «Нафтогаз» пожаловалась на «Газпром» в Еврокомиссию. По мнению наших соседей, петербургское предприятие воспользовалось своим положение на газовом рынке. Это повлекло за собой рост цен на «голубое топливо».

В «Нафтогазе» считают, что «Газпром» создал искусственный дефицит газа, чтобы оказать давление на ЕС. По мнению украинцев, это потребовалось для скорейшего запуска проекта «Северный поток-2».

Что тут скажешь? У некоторых государств во всем виноваты Россия, Путин и «Газпром». Переубеждать в обратном бесполезно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-09-2021, 09:14
«Газпром» ответил обнаглевшему Западу
23-10-2021, 10:30
«Газпром» устанавливает рекорды
4-06-2019, 09:39
«Газпром» в лидерах
15-10-2021, 09:31
Путин ответил на обвинения по газу
23-11-2021, 06:55
Нет денег – нет газа
2-11-2016, 10:20
Завод по сжижению газа

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
159
Вчера, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
188
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
311
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
297
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх