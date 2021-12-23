На «Газпром» пожаловались

Россия уже давно становится крайней в тех или иных ситуациях. Наша страна оказывается виноватой во всем – от незначительных вопросов до вмешательств в выборы президента США. Вот и в истории с европейским газовым кризисом не обошлось без подобных обвинений.

«Питерец.ру» сообщает, что украинская компания «Нафтогаз» пожаловалась на «Газпром» в Еврокомиссию. По мнению наших соседей, петербургское предприятие воспользовалось своим положение на газовом рынке. Это повлекло за собой рост цен на «голубое топливо».

В «Нафтогазе» считают, что «Газпром» создал искусственный дефицит газа, чтобы оказать давление на ЕС. По мнению украинцев, это потребовалось для скорейшего запуска проекта «Северный поток-2».

Что тут скажешь? У некоторых государств во всем виноваты Россия, Путин и «Газпром». Переубеждать в обратном бесполезно.