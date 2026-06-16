На стройке на Васильевском острове полицейские искали нелегальных мигрантов

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России при поддержке Специального полка полиции, осуществили проверочные мероприятия на строящемся объекте в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В рамках рейда было осмотрено около ста иностранных граждан, занятых на строительстве жилого комплекса по улице Кораблестроителей.

Некоторые работники пытались уклониться от проверки, забравшись на верхний, неоконченный этаж здания и перекрыв проход бетонной плитой. Тем не менее, избежать контакта с правоохранительными органами им не удалось. Впоследствии все присутствующие были вынуждены спуститься и предоставить необходимые документы.

Идентификационные данные всех иностранных граждан проверены по базам данных МВД РФ. По итогам проверки выявлено, что 12 мигрантов трудились без соответствующих разрешительных документов. В отношении данных лиц оформлены административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Решением суда им назначены штрафы и последующее административное выдворение за пределы России.

В настоящее время рассматривается вопрос об административной ответственности работодателя по статье 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан без законных оснований. Борьба с нелегальной миграцией находится в постоянном фокусе внимания руководства Главного управления МВД. Подобные рейды проводятся регулярно.