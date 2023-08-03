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Питерец.ру » Общество » Молодежь Петербурга почтит память краснофлотца

Молодежь Петербурга почтит память краснофлотца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На территории Горского кладбища состоится торжественно-траурная церемония, посвященная окончанию Ленинградской битвы

7 августа в 11:00 на территории Горского кладбища (Сестрорецк, пос. Горское, ул. Большая Горская, 82А) состоится торжественно-траурная церемония, посвященная окончанию Ленинградской битвы и увековечиванию памяти краснофлотца Зуева Михаила Терентьевича.

В мероприятии примут участие военный оркестр, рота Почетного караула, юнармейцы, активисты других патриотических общественных движений Северной столицы и неравнодушные жители города.

С приветственным словом выступят: представители Администрации Санкт-Петербурга, Курортного района, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, ветераны и служащие ВМФ, а также племянница Михаила Терентьевича – генерал-майор милиции, профессор, заслуженный юрист России, сотрудник Администрации Президента Российской Федерации Александра Земскова.

На участке захоронения погибших при защите Отечества состоится открытие надгробного памятного знака. Участники мероприятия возложат к воинскому мемориалу цветы и венки, а затем почтят память краснофлотца и всех павших советских бойцов минутой молчания.

Справочно: Битва за Ленинград известна как самая продолжительная в Великой Отечественной войне. Сражение началось 10 июля 1941 года, а завершилось лишь 9 августа 1944 года. Битва оборвала жизни сотен тысяч защитников Отечества, однако их самоотверженность позволила приблизить Великую Победу.

Среди бойцов, героически павших при обороне Ленинграда, был Михаил Терентьевич Зуев. Будущий краснофлотец родился 10 сентября 1918 года в Смоленской области. В сентябре 1939 года был призван Кировским РВК и с ноября проходил службу в частях Балтийского флота. Погиб 23 июня 1942 года во время артиллерийского обстрела врагом в районе железнодорожной станции «Лисий  нос».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Центр «Дзержинец»
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