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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют два съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 0-ом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе полностью перекроют два съезда.

«В связи с производством дорожных работ в период 11 по 16 сентября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня», а также съезд в направлении из Сестрорецка, с Приморского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках реконструкции северного участка КАД будут выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации и разборке цементно-песчаного основания, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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