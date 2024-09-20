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Питерец.ру » Общество » Съезд с ЗСД на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют

Съезд с ЗСД на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Полностью перекроют съезд с ЗСД в направлении с Шуваловского проспекта Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо КАД.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 10-ом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) полностью перекроют съезд.

«В связи с производством дорожных работ в период 28 сентября по 2 октября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с ЗСД в направлении с Шуваловского проспекта Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Объезд будет осуществляться через Левашовское шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках реконструкции северного участка КАД будут выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации и разборке цементно-песчаного основания, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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