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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга в районе развязки с Рябовским шоссе. В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке внутреннего кольца с 39 по 41 километр, будут перекрыты третья и четвертая полосы движения. Ограничения продлятся с 24 июня по 2 июля.

На указанном участке будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч по первой и второй полосам. Работы по ликвидации колейности будут проводиться круглосуточно, в две смены.

Все необходимые меры безопасности будут приняты, включая установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации. Информация о перекрытии полос также будет отображаться на табло переменной информации.

Работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Сроки выполнения могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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