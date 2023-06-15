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Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пятый канал
Белоснежный бриг «Россия» провел первые репетиции своего прохода в акватории Невы.

Белоснежный бриг «Россия» провел первые репетиции своего прохода в акватории Невы. Участники театрализованных номеров отрабатывают выступления. Водно-пиротехническое шоу в этом году продлится примерно 23 минуты 30 секунд.

Главный символ праздника - бриг «Россия» появился в акватории. 11 и 12 июня, подняв алые паруса, судно отрабатывало привычный для себя маршрут. Корабль вошел в створку Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной и обратно к Петровской набережной.

Сергей Тимошков, капитан-координатор шоу «Алые паруса»:

- Нева только на первый взгляд кажется спокойной. На самом деле здесь очень сильное течение. В таких сложных условиях необходимо выдержать жесткий тайминг, поскольку во время водно-пиротехнического шоу счет идет на секунды.

В ночь с 24 на 25 июня он снова повторит этот путь. Во время разворота брига напротив Эрмитажа по традиции каждый из выпускников старается загадать свое заветное желание и верит, что оно обязательно исполнится.

В этом году празднику выпускников исполняется ровно 55 лет. Впервые он прошел в Ленинграде в 1968 году. Именно этот временной промежуток - с момента первого появления алых парусов в Северной столице и до наших дней – найдет отражение в театрализованных номерах водно-пиротехнического шоу.

Екатерина Стрижевская, исполнительный продюсер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»:

- Театрализованная часть шоу – это ретроспективный показ истории нескольких десятилетий. И наша задача – максимально точно передать атмосферу, царившую в разные годы, создать настроение и передать выпускникам ощущение единства поколений, преемственности.

Действия развернутся на Дворцовой набережной, Стрелке Васильевского острова и у Петропавловской крепости. Мизансцены расскажут и покажут, какой путь от ученика до наставника проходит каждый из нас: детство, юность, служба в армии, студенческие отряды, любимая работа. В театрализованных номерах будет задействовано около пятисот человек артистов, танцоров и музыкантов.

Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

Прямую трансляцию концерта звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы можно будет увидеть в эфире Пятого канала. Начало трансляции в 22.00 24 июня.

Источник: Пятый канал
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