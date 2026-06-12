Бриг «Россия» провёл первую репетицию перед «Алыми парусами»

В ночь с 11 на 12 июня в акватории Невы прошла первая в этом году репетиция легендарного брига «Россия» – главного символа праздника выпускников «Алые паруса». Именно с этого момента для команды начинается обратный отсчёт до главной ночи, когда тысячи вчерашних школьников загадают свои самые заветные желания и сделают шаг во взрослую жизнь.

Белая ночь, тёмная вода и величественные гранитные набережные – именно в этой атмосфере рождается то самое волшебство, которое позже увидят миллионы зрителей. Но за внешней лёгкостью и красотой стоит ювелирная точность и слаженная работа десятков людей.

Олег Николаев, капитан брига «Россия»: – Мы должны попадать в определённые точки маршрута с очень высокой точностью: допустимое отклонение от тайминга – максимум пять секунд. Скорость судна, движение по маршруту, разворот – каждая деталь подчинена секундам. Когда бриг выполняет свой фирменный поворот, команда синхронно разворачивает реи так, чтобы алые паруса всегда были обращены к зрителям на набережной. Всё отточено до автоматизма, но требует максимальной концентрации. Каждая репетиция – это ещё и испытание. Погода в Петербурге переменчива. В этом году она даёт возможность протестировать судно в разных условиях. По прогнозу в эту ночь восточный ветер, в другую – западный.

Особенно сложными становятся моменты, когда в игру вступает ветер. Поднятые пролёты мостов создают так называемую «ветровую тень», и при выходе из неё бриг может попасть под резкий боковой порыв. В такие минуты важно удержать курс – именно здесь проявляется настоящий профессионализм экипажа. Для отработки маршрута перед главной летней ночью корабль совершает от 15 до 25 проходов.

Но подготовка начинается задолго до июня. Зимой бриг «Россия» хранится на суше, в тёплом ангаре – так корпус защищают от льда. И всё это время жизнь корабля не останавливается. Проводится техническое обслуживание, настраиваются механизмы, обновляется такелаж, проверяется и корректируется система управления судном. К началу лета парусник полностью готов – протестирован и доведён до идеального состояния.

Сегодня «Россия» – это не просто корабль. Это живой символ праздника. Построенный в 1958 году и бережно модернизированный, он сохранил свои благородные линии и получил современные технологии управления. Судно может идти как под парусами, так и на двигателе, а его алые паруса площадью почти 900 квадратных метров стали самыми масштабными за всю историю праздника.

27 июня под тысячи залпов салютов «Россия» повторит маршрут прошлого года. Корабль начнет движение у Сенатской площади, войдёт в разведённый створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

Сейчас экипаж признаётся: поддержка зрителей, которых переполняют эмоции, чувствуется, но во время прохода отвлекаться нельзя. Слишком высока цена ошибки. Настоящее чувство приходит позже, когда отгремит салют, напряжение спадает и приходит осознание: всё получилось.

В этом году бриг «Россия» выйдет в акваторию Невы уже в седьмой раз. И каждый год для команды корабля – это новая история, новые условия и всё та же главная миссия: подарить выпускникам момент, который они запомнят на всю жизнь.

После многолетнего перерыва легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала