В Полюстровском парке заложен камень будущего памятника святым новомученикам юристам Петроградским

В Полюстровском парке Санкт-Петербурга прошла церемония закладки камня будущему монументу, посвященному юристам-новомученикам Петроградским: Юрию Новицкому, Иоанну Ковшарову и архимандриту Сергию (Шеину).

На мероприятии присутствовали губернатор Александр Беглов и министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Освящение закладного камня провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Почётный караул у камня выставили курсанты университета ФСИН России.

На камне размещена табличка с гербами Минюста РФ, Санкт-Петербурга и Фонда иконы святых новомучеников юристов Петроградских.

Губернатор Беглов отметил, что закладка приурочена к важному событию — 24 июня, начнёт работу Петербургский международный юридический форум.