Церемония открытия памятника преподобному Серафиму Вырицкому прошла в Санкт-Петербурге

Настоящий праздник состоялся 3 июля в Санкт-Петербурге в Большом Гостином Дворе у храма преподобного Серафима Вырицкого. Там прошла церемония открытия и освящения памятника Серафиму Вырицкому. Иеросхимонах Русской Православной Церкви, преподобный Серафим Вырицкий (1866-1949) почитается православными христианами как покровитель семьи и предпринимателей, старец и провидец.

Мероприятие было организовано в рамках празднования 280-летия основания Санкт-Петербургской епархии и дня всех Санкт-Петербургских святых. Возглавили церемонию председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Настоятелем храма иереем Артемием Наумовым идея создания памятника была приурочена к 20-летию прославления преподобного Серафима Вырицкого (2020 г.).

Замысел нашел отклик у «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга». Его президент, художник и предприниматель в сфере искусства Алексей Сергиенко, выдвинул предложение не только создать макет памятника, но и написать несколько картин, посвященных жизни Серафима Вырицкого, провести аукцион. Участниками проекта стали более 25 художников «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга». Уже в августе 2020 года презентация будущего памятника, а также выставка картин, икон и архивных фотографий состоялись в Музее истории религии Санкт-Петербурга. Затем выставка переместилась на родину святого в Ярославскую область – ее показали в Рыбинском краеведческом музее.

К памятнику Серафиму Вырицкому, который был спроектирован и создан архитектором Юлией Резниченко, скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым, во время открытия люди принесли огромное количество букетов цветов, рассказал Алексей Сергиенко. По его словам, памятник очень нужен людям, и как никогда актуально, что у всех предпринимателей есть небесный защитник.

Финансовую лепту в создание памятника внесли сотрудники ООО «Полярная Звезда», которое занимается международными перевозками рефрижераторных грузов. Комментируя событие, Павел Ковальчук, генеральный директор ООО «Полярная Звезда», поблагодарил всех причастных к созданию памятника, отметив, что и в его семье, и среди многих сотрудников компании глубоко почитается преподобный Серафим Вырицкий.