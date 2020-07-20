ента новостей

14:41
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
14:39
В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии
14:20
Петербургский вуз провёл первые в городе церемонии вручения дипломов оффлайн
14:11
В Приморском районе женщина выпала с 9-го этажа
14:04
В Ленобласти продолжаются «рейды чистоты»
12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией
12:17
Благотворительная акция «Дар знаний»
10:22
В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников
09:48
Правила общепита
09:05
Шнуров в Думе?
23:00
Арбитр Иванов – в центре скандала после кубковой победы «Зенита» над «Спартаком»
15:22
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
14:05
В Курортном районе ликвидирована подпольная нарколаборатория
13:59
В Колпино на пожаре погибли два человека
13:50
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД
09:12
Уличные кафе заработали
07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
19:18
Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова
11:55
В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики
11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
10:06
Вишневский раскритиковал новую схему
09:38
Наступил свадебный бум
16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
07:58
Какие проекты являются лучшими?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе (км 18 внутреннего кольца, км 123 внешнего кольца) полностью перекроют съезды № 1 и № 2.

«В период с 21:00 20 июля  до 08:00 21 июля 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД, а также съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-07-2020, 17:13
На развязке КАД перекроют два съезда
14-07-2020, 19:18
На развязке КАД перекроют два съезда
6-05-2020, 19:49
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
9-04-2020, 15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
19-05-2020, 14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
31-10-2019, 15:02
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют ещё один съезд

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
493
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
458
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
399
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
436
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх