В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на трассе А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой (подъезд к городу Выборг №2), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.