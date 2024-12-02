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Питерец.ру » Общество » В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение

В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На мосту Дружбы в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге Ленинградской области введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на трассе А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой (подъезд к городу Выборг №2), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению десяти мастичных деформационных швов в период с 6 по 30 декабря будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться в городе Выборг, на мосту через Западный пролив Сайменского канала (мост Дружбы) который расположен на 4 километре подъезда к городу Выборг №2 в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия»» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
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