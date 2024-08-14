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Питерец.ру » Общество » Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют

Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
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В период 24 по 30 августа будет полностью перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 0-ом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе полностью перекроют съезд №4.

«В связи с производством работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана в период 24 по 30 августа будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня». Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, в период времени с 22:00 до 06:00» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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