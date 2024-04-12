ента новостей

19:55
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
17:17
Трамвай сбил пешеходов у метро «Приморская»
15:18
Выставка ретротранспорта «Олдтаймер-Галерея»
15:14
Google вновь оштрафован почти на 5 млрд рублей
15:09
Выставка «Ледяной остров»
14:56
В Петербурге поймали 15-летнего курьра мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
14:11
НАТО может изменить военную риторику
14:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в осквернении мемориала Вечный огонь
13:58
В Приморском районе иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе
13:53
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Пулковской улице
13:49
На севере Петербурга задержали стрелявшего в соседа в ходе бытового конфликта
13:47
Продажи электромобилей выросли
13:44
В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве супруги
13:37
В Петербурге задержали замглавы администрации Васьки по подозрению в совершении должностного преступления
01:57
«Ленинградка» не смогла выйти в финал женской волейбольной Суперлиги, проиграв полуфинальную серию клубу «Динамо-Ак Барс» со счётом 1–3
18:40
В Петербургском институте Росгвардии началась подготовка к Параду Победы
17:07
Алиреза Фируджа терпит бедствие на турнире претендентов в Канаде, а Ян Непомнящий делит лидерство с Доммараджу Гукешем
16:50
В Петербурге задержали четверых участников группы карманных воров
16:49
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы в 6-м туре претендентского турнира в Торонто
16:02
В Петербурге возложили цветы у памятника Блокадному трамваю
15:53
В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников
15:42
Закрытие троллейбусного движения по Садовой улице
15:38
Выставка художника Ивана Александрова «43 дня в Арктике»
15:28
В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой на улице Джона Рида
15:23
На Разъезжей улице иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
15:18
В Петербурге поймали разбойника, который угрожал продавцу в ТЦ «Французский бульвар» зажигалкой в виде гранаты
15:07
На набережной Обводного канала иномарка сбила 15-летнего юношу на электросамокате
14:59
В Приморском районе пенсионер на «Лада Ларгус» сбил 11-летниюю девочку
14:55
В Петербурге поймали подозреваемую в хищении из магазина на Сытнинской площади
14:48
Полицейские раскрыли убийство 20-летней давности в Английском парке Петергофа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение

На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой (участок  «Магистральная»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 12 апреля по 31 мая будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.         

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 0 по 30 километр, в Ленинградской области, между посёлком Огоньки Первомайского сельского поселения Выборгского района и посёлком Стеклянный Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района. Ограничения будут вводиться поэтапно, захватками протяжённостью по 100 метров» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2021, 16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
26-04-2022, 14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
9-10-2021, 12:48
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
11-10-2023, 15:35
На трассе Р-23 в Ленобласти введут реверсивное движение
7-06-2023, 10:16
На подъезде к Выборгу введут реверсивное движение
7-10-2022, 11:46
На федеральной трассе А-120 в районе посёлка Сусанино введут реверсивное движение

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 17:17
Трамвай сбил пешеходов у метро «Приморская»
0
75
Сегодня, 13:58
В Приморском районе иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе
0
118
Вчера, 15:07
На набережной Обводного канала иномарка сбила 15-летнего юношу на электросамокате
0
110
Вчера, 14:59
В Приморском районе пенсионер на «Лада Ларгус» сбил 11-летниюю девочку
Наверх