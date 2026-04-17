В Петербурге стартовала компания по озеленению города

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Стартовала кампания по озеленению Петербурга совместно с жителями

В Полюстровском парке Санкт-Петербурга стартовала кампания, посвященная совместному озеленению нашего прекрасного города. В этом мероприятии активно участвуют студенты Садово-архитектурного колледжа, а также местные жители, которые желают внести свой вклад в благоустройство окружающей среды. Вместе они высадили 10 елей и 10 яблонь, что стало значимым шагом в направлении создания более зеленого и уютного городского пространства.

Подготовка к этому событию была проведена специалистами садово-паркового предприятия, которые заранее организовали участок для посадки. Они привезли необходимый инвентарь и провели инструктаж для участников, объяснив, как правильно размещать растения в подготовленных лунках. Это мероприятие стало частью более широкой программы, инициированной Комитетом по благоустройству, направленной на украшение парков, скверов и улиц Санкт-Петербурга новыми саженцами.

В рамках этой программы в весенний период планируется распределить более 500 деревьев и свыше 1000 кустарников среди горожан. Однако это только начало: в целом, в этом году специалисты намерены высадить 10,2 тысячи деревьев и более 91,5 тысячи кустарников. Ежегодно на зеленых территориях города проводятся компенсационные посадки, которые включают в себя порядка 30 различных видов и сортов деревьев, которые заменяют утраченные по различным причинам. Среди них можно встретить такие виды, как липы, клены, рябины, ивы, декоративные яблони, черемухи, каштаны, дубы, сосны, ели и лиственницы.

Что касается кустарников, то в этом списке находятся кизильник, пузыреплодник, барбарис, смородина, дерен белый, акация желтая, спирея, роза и сирень. В дополнение к этим планам, в 2026 году в городских лесах будет высажено еще более 10 тысяч хвойных сеянцев, что еще больше увеличит зеленую зону нашего города.

Комитет по благоустройству приглашает всех неравнодушных граждан присоединиться к этому важному делу и помочь сделать Санкт-Петербург более экологичным и красивым. На официальном сайте Комитета по благоустройству опубликован график мероприятий для тех, кто хочет участвовать в озеленении. Каждый желающий может выбрать интересующий его адрес, позвонить в соответствующее садово-парковое предприятие и записаться на участие в конкретной акции. 

