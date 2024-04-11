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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников

В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Петербурге началась акция по посадке деревьев жителями города

Ежегодная весенняя акция "Зелёный город" вновь стартовала в Петербурге, предоставляя горожанам возможность принять активное участие в озеленении любимого города.

Комитет по благоустройству тщательно подготовил 30 мест в различных районах, где каждый желающий может внести свой вклад в создание живописного и экологически чистого пространства для будущих поколений.

Как отметил губернатор Александр Беглов, благоустройство городских пространств активно ведется во всех районах Петербурга. Примечательно, что многие проекты были инициированы самими жителями, что подчеркивает значимость общественного участия в развитии городского ландшафта.

Для всех желающих принять участие в акции будут предоставлены саженцы, необходимый инвентарь и профессиональная консультация. Специалисты садово-парковых хозяйств подготовят участки, проведут инструктаж и продемонстрируют технику правильной посадки, которая обеспечит долгую и здоровую жизнь растениям.

Даты и адреса мероприятий, а также контактные телефоны размещены на сайте Комитета по благоустройству в разделе "Территории зеленых насаждений". Информацию также можно получить по ссылке.

Для участия необходимо выбрать удобный день и место, связаться с организаторами по указанному номеру телефона и зарегистрироваться.

Всего петербуржцам предстоит высадить более 600 деревьев и 1500 кустарников.

Кроме того, горожан приглашают принять участие в едином дне благоустройства, который запланирован на конец апреля. В этот день жители совместно с коммунальными службами и общественными организациями будут приводить в порядок парки, скверы и другие общественные пространства.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных петербуржцев присоединиться к совместным усилиям по созданию комфортной и экологически благополучной городской среды. Каждый посаженный саженец – это не только вклад в будущее города, но и вклад в улучшение окружающей среды и повышение качества жизни горожан.

Источник: Администрация Петербурга
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