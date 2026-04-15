В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев

В 2026 году Санкт-Петербург планирует высадить около 10 тысяч хвойных саженцев для восстановления и поддержания городских лесов. В рамках этих мероприятий, направленных на сохранение плотности защитных лесных массивов, традиционно будут использоваться сосна и ель.

Параллельно, в Москве состоялось Всероссийское совещание, посвященное итогам работы лесного хозяйства России в 2025 году и планам на 2026 год. В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, Совета Федерации, главы субъектов РФ, а также региональные профильные ведомства. Обсуждались ключевые направления развития и повышения эффективности лесовосстановления.

Среди приоритетных тем, затронутых на совещании, были результаты работы в лесном хозяйстве за 2025 год, стратегия развития на 2026 год, улучшение качества данных государственной информационной системы лесного комплекса и подготовка к пожароопасному сезону.

В самом Санкт-Петербурге Комитет по благоустройству продолжает активные работы по озеленению парков, скверов и улиц, следуя задачам, поставленным губернатором А.Д. Бегловым в программе «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга». В дополнение к этому, город примет участие в ежегодных Всероссийских экологических акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес», добавив еще около тысячи саженцев.

Эти мероприятия являются частью комплекса работ по охране городского зеленого пояса. В его рамках проводятся лесопатологические обследования, мероприятия по борьбе с вредителями, созданию благоприятных условий для насекомоядных птиц, ежедневный мониторинг больших территорий и постоянная противопожарная деятельность.