15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
15:21
Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»
14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
Все новости
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев

В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Для восстановления городских лесов в 2026 году в Петербурге будет высажено порядка 10 тыс. деревьев

В 2026 году Санкт-Петербург планирует высадить около 10 тысяч хвойных саженцев для восстановления и поддержания городских лесов. В рамках этих мероприятий, направленных на сохранение плотности защитных лесных массивов, традиционно будут использоваться сосна и ель.

Параллельно, в Москве состоялось Всероссийское совещание, посвященное итогам работы лесного хозяйства России в 2025 году и планам на 2026 год. В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, Совета Федерации, главы субъектов РФ, а также региональные профильные ведомства. Обсуждались ключевые направления развития и повышения эффективности лесовосстановления.

Среди приоритетных тем, затронутых на совещании, были результаты работы в лесном хозяйстве за 2025 год, стратегия развития на 2026 год, улучшение качества данных государственной информационной системы лесного комплекса и подготовка к пожароопасному сезону.

В самом Санкт-Петербурге Комитет по благоустройству продолжает активные работы по озеленению парков, скверов и улиц, следуя задачам, поставленным губернатором А.Д. Бегловым в программе «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга». В дополнение к этому, город примет участие в ежегодных Всероссийских экологических акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес», добавив еще около тысячи саженцев.

Эти мероприятия являются частью комплекса работ по охране городского зеленого пояса. В его рамках проводятся лесопатологические обследования, мероприятия по борьбе с вредителями, созданию благоприятных условий для насекомоядных птиц, ежедневный мониторинг больших территорий и постоянная противопожарная деятельность.

Похожие публикации

13-03-2023, 13:46
Ленобласть присоединяется к акции «Сад памяти»
7-03-2013, 06:53
В Смольном состоялось совещание по созданию Экономического Совета
24-09-2020, 11:33
Кадастровая палата Ленобласти приняла участие в масштабных акциях по высадке леса
5-02-2026, 14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
19-06-2025, 17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
10-10-2012, 08:41
В аренде находится практически половина лесов Северо-Запада

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Вчера, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
Наверх