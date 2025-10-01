ента новостей

13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству

В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: В Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству

С 1 по 31 октября в Санкт-Петербурге стартует осенний месячник по благоустройству, который представляет собой масштабную программу, направленную на комплексную очистку городских территорий после летнего сезона и подготовку их к осенне-зимнему периоду. В рамках этого месячника городским службам предстоит привести в порядок впечатляющие 301 миллион квадратных метров различных территорий.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, в этой инициативе традиционно участвуют все коммунальные службы, дорожные предприятия, а также службы, занимающиеся озеленением и уходом за парками. Важным аспектом данной программы является сотрудничество и консолидация ресурсов, что позволит значительно ускорить процесс уборки и подготовки территории к зиме. В ходе месячника запланированы различные виды работ, такие как ремонт, мойка, чистка, покраска, уборка опавшей листвы и даже посадка новых деревьев. Все эти мероприятия направлены на улучшение качества городской среды, а также на повышение комфорта и безопасности для всех жителей города.

В течение месяца дорожные предприятия займутся приведением в порядок 57 миллионов квадратных метров дорог, тротуаров и других городских пространств. В частности, дорожники планируют промыть 3460 остановочных павильонов и обработать 78 тысяч погонных метров дорожных ограждений. В рабочем режиме также будут проводиться уборка обочин, парковок и заездных карманов, а также сбор и вывоз смета и мусора. Это позволит не только улучшить внешний вид городской инфраструктуры, но и создать более безопасные условия для передвижения пешеходов и автотранспорта.

Садово-парковые службы, в свою очередь, будут заниматься уборкой опавшей листвы, вывозом мусора, подстриганием живых изгородей, а также уходом за клумбами и газонами. Эти работы охватят общую площадь более 59 миллионов квадратных метров. В рамках месячника также запланированы работы по мойке, покраске и ремонту скамеек, урн, а также элементов детских и спортивных площадок. Кроме того, осень станет временем для посадки деревьев и кустарников, что будет осуществляться в том числе совместно с жителями города. Основные виды деревьев, которые будут высажены этой осенью, это липа, клен, ива и рябина. Среди кустарников запланированы посадки кизильника, барбариса, сирени, спиреи и парковой розы.

Помимо этого, около 185 квадратных метров городской территории будет приведено в порядок администрациями районов. Эти органы власти проведут масштабные работы по уборке, охватывающие внутриквартальные территории и дворы. В рамках месячника также состоится День благоустройства — общегородской субботник, в котором примут участие представители всех исполнительных органов власти, администрации районов, внутригородские муниципальные образования, а также все желающие петербуржцы, которые хотят внести свой вклад в улучшение облика города.

Важной частью этого мероприятия станет формирование адресного перечня работ, что позволит максимально эффективно организовать уборку и благоустройство в разных районах города. Таким образом, месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге не только поможет очистить и обновить городские территории, но и объединит усилия различных служб и самих жителей, что в конечном итоге приведет к созданию более комфортной и безопасной городской среды для всех.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-04-2025, 08:12
В СПб обновили более 700 скамеек
31-10-2022, 12:18
В Петербурге завершается месячник благоустройства
14-02-2025, 07:40
Муниципалитеты Петербурга получат субсидии на благоустройство дворов
30-10-2022, 07:52
«Добрый субботник» в Петербурге: чистые парки, новые деревья, ухоженные дворы
24-04-2023, 14:49
В Петербурге состоится акция «Добрый субботник»
23-04-2021, 12:28
Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Вчера, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Наверх