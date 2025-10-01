В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству

С 1 по 31 октября в Санкт-Петербурге стартует осенний месячник по благоустройству, который представляет собой масштабную программу, направленную на комплексную очистку городских территорий после летнего сезона и подготовку их к осенне-зимнему периоду. В рамках этого месячника городским службам предстоит привести в порядок впечатляющие 301 миллион квадратных метров различных территорий.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, в этой инициативе традиционно участвуют все коммунальные службы, дорожные предприятия, а также службы, занимающиеся озеленением и уходом за парками. Важным аспектом данной программы является сотрудничество и консолидация ресурсов, что позволит значительно ускорить процесс уборки и подготовки территории к зиме. В ходе месячника запланированы различные виды работ, такие как ремонт, мойка, чистка, покраска, уборка опавшей листвы и даже посадка новых деревьев. Все эти мероприятия направлены на улучшение качества городской среды, а также на повышение комфорта и безопасности для всех жителей города.

В течение месяца дорожные предприятия займутся приведением в порядок 57 миллионов квадратных метров дорог, тротуаров и других городских пространств. В частности, дорожники планируют промыть 3460 остановочных павильонов и обработать 78 тысяч погонных метров дорожных ограждений. В рабочем режиме также будут проводиться уборка обочин, парковок и заездных карманов, а также сбор и вывоз смета и мусора. Это позволит не только улучшить внешний вид городской инфраструктуры, но и создать более безопасные условия для передвижения пешеходов и автотранспорта.

Садово-парковые службы, в свою очередь, будут заниматься уборкой опавшей листвы, вывозом мусора, подстриганием живых изгородей, а также уходом за клумбами и газонами. Эти работы охватят общую площадь более 59 миллионов квадратных метров. В рамках месячника также запланированы работы по мойке, покраске и ремонту скамеек, урн, а также элементов детских и спортивных площадок. Кроме того, осень станет временем для посадки деревьев и кустарников, что будет осуществляться в том числе совместно с жителями города. Основные виды деревьев, которые будут высажены этой осенью, это липа, клен, ива и рябина. Среди кустарников запланированы посадки кизильника, барбариса, сирени, спиреи и парковой розы.

Помимо этого, около 185 квадратных метров городской территории будет приведено в порядок администрациями районов. Эти органы власти проведут масштабные работы по уборке, охватывающие внутриквартальные территории и дворы. В рамках месячника также состоится День благоустройства — общегородской субботник, в котором примут участие представители всех исполнительных органов власти, администрации районов, внутригородские муниципальные образования, а также все желающие петербуржцы, которые хотят внести свой вклад в улучшение облика города.

Важной частью этого мероприятия станет формирование адресного перечня работ, что позволит максимально эффективно организовать уборку и благоустройство в разных районах города. Таким образом, месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге не только поможет очистить и обновить городские территории, но и объединит усилия различных служб и самих жителей, что в конечном итоге приведет к созданию более комфортной и безопасной городской среды для всех.