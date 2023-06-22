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Питерец.ру » Общество » В Петербурге более двух тысяч деревьев и кустов высажено в рамках акции «Сад памяти»

В Петербурге более двух тысяч деревьев и кустов высажено в рамках акции «Сад памяти»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Петербурге завершилась акция «Сад памяти». В 54 лесах, парках и скверах было высажено более 2000 деревьев и кустарников

В Петербурге завершилась акция «Сад памяти». В 54 лесах, парках и скверах было высажено более 2000 деревьев и кустарников - ели, ивы, сосны, березы, липы, каштаны, сирень.

«Президент России неоднократно подчеркивал, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне - это наша совесть и наша ответственность. Акция «Сад памяти»— дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», - сказал губернатор Александр Беглов.

В акции приняли участие 1893 человека, в том числе представители органов власти Петербурга, сотрудники Федеральной налоговой службы, МВД России, Всероссийского общества охраны природы, Санкт‑Петербургской общественной организации содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван», активисты общественного движения «Волонтеры Победы», студенты, школьники, жители города.

В память о погибших в Великую Отечественную войну в саду за Пискаревским мемориальным кладбищем, напротив монумента Мать-Родина, высадили 100 елей.

В Апраксином переулке был высажен клен в память о Постнове Федоре Васильевиче, который служил старшиной на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны.

В День основания Кронштадта и 320-летия Балтийского морского флота, а также в память о моряках-подводниках на берегу Финского залива около нового объекта кластера «Остров фортов» - Музея военно-морской славы было высажено 46 деревьев. Столько же, сколько Балтийский флот потерял подводных лодок в годы войны.

В честь подвига педагогов-героев, погибших в Мариуполе, в парке «Малиновка» высадили 50 кустов сирени.

В сквере Пограничников на Сестрорецком рубеже, на месте прохождения ожесточенных боев во время обороны Ленинграда, высажено 20 сосен.

***

Международная акция «Сад памяти» проходит с 2020 года. Ее проводит Министерство природных ресурсов и экологии совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам. Цель – высадить миллионы деревьев в России и во многих других странах мира в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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