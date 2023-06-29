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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти ограничат пропускную способность

На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 5 по 11 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы в направлении Санкт-Петербурга, а в период с 10 по 16 июля будут перекрыты вторая и третья полосы в направлении Пскова. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на федеральной дороге Р-23, участке с 32 по 44 километр, в Гатчинском районе Ленинградской области, между деревней Дони Веревского сельского поселения и посёлоком Торфяное Новосветского сельского поселения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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