Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов

Герценовский университет сегодня участвует в решении передовых задач развития системы дошкольного образования, включая разработку предложений по изменению образовательных стандартов и Закона об образовании, создание обновленной учебно-методической и детской литературы, внедрение единого перечня игр и игрушек, обеспечение безопасности детства. Об этом сообщил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов на пленарном заседании, посвященном Году дошкольного образования в Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках XVI Петербургского образовательного форума.

Среди актуальных направлений работы Сергей Тарасов назвал уточнение законодательных норм и образовательных стандартов. Герценовские эксперты работают над формулировкой предложений по изменению Закона об образовании для уточнения терминологии в сфере дошкольного образования с учетом его уникальной специфики. Параллельно решается другая значимая задача — внесение изменений в российский образовательный стандарт дошкольного образования и федеральную образовательную программу для повышения эффективности решения воспитательных задач. Эта работа проводится совместно с ведущими образовательными организациями России, включая Московский государственный педагогический университет.

«Мы также разрабатываем программы для подготовки педагогов дошкольного образования для СПО и вузов. Кроме того, РГПУ им. А. И. Герцена участвует в разработке материалов для цифровых ресурсов дошкольного образования, ориентированных на педагогов. К этому добавляется разработка единого перечня средств воспитания и обучения детей в разных возрастных группах», — сообщил Сергей Тарасов.

Еще одним важным направлением глава вуза назвал усиление воспитательной составляющей дошкольного образования и обеспечение безопасности современного детства, в том числе информационной. Эти задачи решаются путем создания новой инфраструктуры детского сада, единого перечня игр и игрушек, детских книг, музыкальных произведений, мультфильмов. Герценовский университет активно подключается к этому направлению.

«Последние 30 лет мы продолжаем пользоваться великолепным советским наследием, но уже наступает время сделать в этом отношении что-то свое. В Герценовском университете мы разрабатываем проект по детской литературе как для дошкольников, так и для начальной школы и научно-популярной литературы для юношества и старших школьников. Это, на наш взгляд, очень сложная, но и очень важная работа», — пояснил ректор.

В рамках научной работы эксперты университета проводят исследования по изучению ценностных представлений современного дошкольника, детской субкультуры, возможностей и потребностей детей. Как отметил Сергей Тарасов, продуктивные идеи, которые рождаются в научной среде, находят воплощение в подготовке будущих специалистов.

«У нас вместе с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга выстроена единая система непрерывной подготовки и повышения квалификации: от психолого-педагогических классов к СПО, затем высшему образованию и аспирантуре. Достоянием вуза также являются магистерские программы, которые готовят востребованных методистов и экспертов по дошкольному образованию и ранней поддержке детства. Последние годы в университете ведется подготовка специалистов для народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. В частности, сейчас мы разрабатываем модель подготовки кочевого педагога дошкольного образования. Такой педагог необходим, поскольку кочевание является реальностью жизни для многих территорий России», — сообщил глава вуза.

Видеоприветствие участникам пленарного заседания передал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Дошкольное образование — это первая из трех систем образования, которая закладывает основу развития каждого человека. Сегодня перед нами стоит задача создать наилучшие условия для счастливой жизни всех субъектов этой системы. В течение Года дошкольного образования, которому мы вместе дали старт, будем повышать престиж профессии воспитателей. Но полноценное решение воспитательных задач невозможно без участия родителей: взаимодействие семьи и детского сада создает основу системы дошкольного воспитания».

Письменное приветствие передала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина: «Петербург уделяет особое внимание дошкольному образованию, в котором закладываются основы мировоззрения, социальные навыки, нравственные ориентиры будущего гражданина России. В основе петербургского стандарта дошкольного воспитания лежит прежде всего консолидация традиций взаимодействия педагогического и родительского сообщества. Активная позиция дошкольного учреждения во взаимодействии с семьей требует выстраивания принципиально иных форм коммуникации воспитателей и родителей».

Президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева выступила с докладом, посвященным наследию академика РАО А. В. Запорожца. «Период дошкольного детства имеет огромное значение для становления личности. Именно в это время закладываются основы мировосприятия, формируются первые нравственные ориентиры, зарождается чувство принадлежности к своей семье, своему народу, своей стране. Поэтому сегодня, когда мы говорим о построении современной системы дошкольного образования в едином пространстве российских духовно-нравственных ценностей, особенно важно опираться на фундаментальные достижения отечественной науки», — сказала она.

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская в своем докладе обозначила основные достижения и планы развития системы воспитания петербургских дошкольников, в которую входят более 1 тыс. учреждений и более 32 тыс. педагогов. Сегодня в городе ведется строительство новых детских садов, оснащение дошкольных учреждений современным игровым и спортивным оборудованием для реализации программ раннего инженерного и естественно-научного образования. Приоритетной является работа по созданию условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Просветительская деятельность ежемесячно охватывает более 500 семей, которые получают консультации специалистов.

Напомним, что 2026 год объявлен Министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования. Эта инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов. Герценовский университет активно развивает образовательные программы по этому направлению в рамках среднего профессионального и высшего образования. Кроме того, в вузе регулярно проходят профильные мероприятия: накануне в институте детства состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, на которой эксперты поделились лучшими практиками дошкольного образования.

Пленарное заседание включено в программу ПМОФ–2026, партнером которого является Герценовский университет. В рамках форума вуз организовал олимпиаду молодых учителей, открытие XVI Международного Макареновского форума, конкурс «Вектор качества образования» и межрегиональный слет для участников «Педагогического взлета». Всего за время ПМОФ–2026 университет проведет более 70 мероприятий, полная программа опубликована на сайте вуза.