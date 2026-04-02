В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса

В ходе конкурса, организованного Центром компетенций и при поддержке Комитета по ЖКХ Ленинградской области, были определены лучшие проекты благоустройства. Первые места в своих категориях заняли инициативы из Выборга, Волхова и Приморска. Все представленные проекты, разработанные студенческими командами под руководством профессионалов, могут быть реализованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при условии поддержки местных жителей.

Денис Беляев, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области, отметил, что конкурс предоставляет реальную возможность улучшить городскую среду, предлагая студентам ценный практический опыт, а жителям – общественные пространства, соответствующие их ожиданиям. Он подчеркнул, что команды успешно справились с задачами балансирования развития территорий по разным направлениям (экология, история, спорт, отдых), сохранением знаковых мест и привычных маршрутов, применением современных технологий и определением реальной стоимости проектов. Особое внимание уделялось учету пожеланий горожан. Реализация каждого проекта возможна при условии их поддержки на федеральном голосовании.

Всего было представлено 9 проектов. Одной из особенностей конкурса стало создание арт-объектов, посвященных 100-летию Ленинградской области, на каждой территории. Примеры включают «атомную» зеркальную шишку в Сосновом Бору и деревянные столбы с гербами районов в Выборге.

Итоги конкурса распределились следующим образом:

Города до 20 тыс. жителей: 1 место – Приморск (аллея от наб. Лебедева до Выборгского шоссе, команда «Среда») 2 место – Шлиссельбург (парк Гагарина, команда «ЛаГрад») 3 место – Новая Ладога (улица Суворова, команда «Lilium LAB»)

Города до 40 тыс. жителей: 1 место – Волхов (сквер им. В. Володарского, команда «Эдем») 2 место – Никольское (набережная на ул. Первомайской – Советском проспекте, команда «Green академия») 3 место – Кировск (берег Невы в створе улицы Северная, «Команда 54»)

Города до 90 тыс. жителей: 1 место – Выборг (территория за школой № 10, команда «Семь») 2 место – Сосновый Бор (Малая Копорская крепость, команда «Архлаб») 3 место – Гатчина (бульвар 47-1 регион, команда «Монолит»)