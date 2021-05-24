Команда правительства Ленобласти победила на фестивале «Вперёд к ГТО»

Команда Администрации губернатора и правительства Ленинградской области заняла 1 место на областном фестивале «Вперёд к ГТО» среди государственных гражданских служащих.

Серебро досталось спортсменам-любителям, представляющим Избирательную комиссию Ленинградской области, бронза — региональному Управлению ветеринарии.

Всего в соревнованиях приняли участие сотрудники 14 комитетов и ведомств Ленинградской области. Участники соревновались в дартс, эстафете, выполняли нормативы ГТО и пробовали свои силы в стрельбе.

В этом году мероприятие посвящено к 90-летию комплекса ГТО.

Напомним, что комплекс ГТО реализуется в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».