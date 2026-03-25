Питерец.ру » Общество » С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Опубликовал: Вадик Котов
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 27 марта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, которые вступят в силу с 27 марта. В Московском районе в период с 27 марта по 19 июня будут проводиться работы по установке временных ограждений, в связи с чем движение транспортных средств будет закрыто на 1-м Предпортовом проезде. Конкретно, ограничения будут действовать на участке от 2-го Предпортового проезда до улицы Костюшко. Для того чтобы избежать заторов и обеспечить проезд, водителям рекомендуется использовать объездные маршруты: 2-й Предпортовый проезд, Кубинская улица и улица Костюшко.

В Приморском районе с 27 марта по 6 мая также ожидаются значительные изменения в движении. Здесь будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей, что приведет к закрытию улицы Генерала Хрулёва на участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара. Водителям, планирующим проезд через этот район, следует учитывать возможность объезда через Серебристый бульвар, Аэродромную улицу и Байконурскую улицу.

Что касается Центрального района, то здесь ограничения будут действовать значительно дольше. С 27 марта 2026 года по 15 ноября 2027 года в связи с работами по установке временных ограждений и строительству пешеходной галереи будет ограничено движение на нечётной стороне набережной реки Мойки. Ограничения будут действовать на участке от Певческого моста до Невского проспекта. Важно отметить, что в процессе выполнения этих работ производитель обязан обеспечить безопасность пешеходов, предоставив им свободный и безопасный проход.

ГАТИ напоминает, что все изменения в организации дорожного движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ. В связи с этим водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Важно следовать указателям и соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность как для себя, так и для окружающих.

