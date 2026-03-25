В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов вручил государственные награды и поощрения Президента выдающимся спортсменам и деятелям культуры Петербурга

Сегодня, в знаменательный день, когда мы отмечаем День работника культуры, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел торжественную церемонию в Смольном, где были вручены государственные награды, поощрения Президента Российской Федерации, а также награды Губернатора Санкт-Петербурга. Эти награды были вручены за значительные достижения в области культуры и искусства за 2025 год, а также за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Среди тех, кто был удостоен наград, оказались руководители и сотрудники петербургских школ искусств, художественных училищ, театров и музеев. Также награды получили представители петербургской школы дзюдо, которая была основана заслуженным тренером Российской Федерации Анатолием Рахлиным. В их числе были чемпионы России, победители чемпионатов мира и Европы, а также тренеры и инструкторы, которые сделали значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашем городе.

Губернатор Беглов отметил, что Петербург по праву считается культурной и спортивной столицей России, и выразил гордость за выдающихся артистов, музыкантов и художников, а также за чемпионов, которые приумножают славу как нашего великого города, так и всей страны. Он подчеркнул важность их созидательного труда и поблагодарил всех награждённых за их усилия и преданность делу.

В числе награждённых медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оказались такие выдающиеся спортсмены, как Аюб Блиев, бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы, а также Дмитрий Кострыкин, директор департамента Фонда поддержки и развития спорта имени Анатолия Рахлина. Эти награды стали признанием их высоких достижений и значительного вклада в развитие спорта и дзюдо в Санкт-Петербурге.

Почётные грамоты Президента России были вручены нескольким выдающимся спортсменам. Среди них оказался Арман Адамян, чемпион мира и Европы, а также трёхкратный чемпион Гран-при «Большой шлем», который также является спортсменом-инструктором по дзюдо в Центре спортивной подготовки сборных команд России. Также были награждены Сергей Беляев, двукратный чемпион мира (в спорте глухих) и чемпион Сурдлимпийских игр по дзюдо, а также Тамара Лищенко, двукратная чемпионка России по дзюдо и бронзовый призёр Чемпионата Европы. Вице-президент Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Олег Шутов также был отмечен за свои достижения.

Знаки отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» были вручены президенту Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину, а также ветеранам киностудии «Ленфильм» Галле Капицкой и Наталье Тимофеевой, которые внесли значительный вклад в развитие отечественного киноискусства.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Санкт-Петербурга» было присвоено Елене Лезик, директору Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Это звание стало признанием её значительного вклада в сохранение исторической памяти и культурного наследия нашего города.

Также почётные звания были присуждены артистам и сотрудникам таких известных театров, как Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, театра-фестиваля «Балтийский дом» и Театра имени Ленсовета. Эти награды стали символом признания их таланта и творчества, а также важности их работы для культурной жизни нашего города.

Похожие публикации

13-12-2022, 18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
4-03-2026, 20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
3-11-2023, 14:44
В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента
31-10-2025, 09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
30-12-2025, 12:41
В Петербурге наградили лучших спортсменов и тренеров сборной команды города по боксу
29-04-2025, 15:38
В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
Вчера, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
23-03-2026, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
Наверх