В Кронштадте прошло торжественное мероприятие, посвящённое 120-й годовщине со дня образования подводных сил России

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Александр Бельский поздравили личный состав и командование подводных сил России со 120-й годовщиной со дня образования

Сегодня, 19 марта, в Санкт-Петербурге состоялось значимое и торжественное мероприятие, приуроченное к Дню моряка-подводника и 120-летию со дня основания подводных сил России. В этом важном событии приняли участие высокопоставленные лица, среди которых губернатор города Александр Беглов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Александр Моисеев и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. Мероприятие прошло в Музее Военно-морской славы России, расположенном в историческом Кронштадте, где была представлена подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», ставшая символом подводного флота.

Александр Беглов, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность этого дня, который имеет особое значение как для Санкт-Петербурга, так и для Кронштадта. Он отметил, что именно здесь начиналась морская слава России, здесь строились первые боевые корабли и проводились испытания новейших подводных аппаратов. Губернатор также обратил внимание на то, что в Петербурге находятся ведущие конструкторские бюро и научные центры, которые известны по всему миру и играют ключевую роль в развитии технологий, обеспечивающих безопасность страны.

«120 лет назад подводные лодки были официально включены в состав Военно-Морского Флота как отдельный класс кораблей, что стало началом долгой и славной истории подводного флота России. Мужество, стойкость и высокий профессионализм моряков-подводников снискали им народную любовь и уважение», – сказал Беглов, подчеркивая, что главная сила подводного флота заключается в людях, которые на протяжении многих лет защищали свою Родину, проявляя верность присяге и служению.

В ходе мероприятия Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-Морским Флотом, поздравил моряков-подводников с праздником и вручил им заслуженные награды. Он отметил, что сегодня они чествуются в Музее Военно-морской славы, рядом с первой атомной подводной лодкой, что символизирует глубокую связь между поколениями моряков. «Ваши старшие боевые товарищи, командиры, которые посвятили свою жизнь служению флоту, являются для всех нас примером мужества и преданности», – добавил он.

Александр Моисеев также подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран в мире, способных создавать такие сложные системы, как подводные лодки. Он отметил значимость ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, которые составляют основу морской компоненты стратегических ядерных сил страны, а также многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок, которые играют важную роль в обеспечении обороноспособности государства.

В завершение мероприятия главнокомандующий ВМФ вручил губернатору Александру Беглову первый памятный знак «120 лет подводному флоту», который стал символом уважения к истории и традициям подводных сил России. Это мероприятие стало не только данью памяти и уважения к ветеранам подводного флота, но и важным шагом в укреплении морских традиций и патриотического духа среди новых поколений моряков.

