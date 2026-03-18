Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта

В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце наградили работников Фонда капитального ремонта

В Мариинском дворце состоялось торжественное мероприятие, на котором председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам городского хозяйства и формирования комфортной городской среды, Александр Ходосок, вручил благодарственные письма, подписанные спикером петербургского парламента Александром Бельским. Награды были вручены сотрудникам Фонда, который выступает в роли регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Это событие стало важной вехой в признании труда работников жилищно-коммунального хозяйства, особенно в свете недавно прошедшего Дня работника этой сферы.

Александр Ходосок, обращаясь к награжденным, выразил свою искреннюю благодарность и признательность всем сотрудникам фонда. Он отметил, что на их плечах лежит значительная ответственность, особенно учитывая статус Санкт-Петербурга как крупнейшего северного мегаполиса России. Город славится не только своими масштабами, но и богатым историко-культурным наследием, представленным множеством жилых домов, которые являются памятниками архитектуры.

Председатель комиссии подчеркнул, что сохранение этих объектов – это не только задача государства, но и общая ответственность всех граждан. Он добавил, что работа инженерно-технического персонала фонда является критически важной, поскольку от их усилий зависит не только сохранность исторических зданий, но и безопасность жителей города. Важно понимать, что каждый из них вносит свой вклад в общее дело, и их труд имеет огромное значение для комфортного проживания петербуржцев.

В ходе мероприятия также были вручены благодарственные письма и другим приглашенным, которые также внесли свой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это стало символом признания и поддержки тех, кто ежедневно трудится на благо города, обеспечивая его жителей всем необходимым для комфортной жизни. Награды стали не только знаком благодарности, но и мотивацией для дальнейшей работы, направленной на улучшение качества жизни в Санкт-Петербурге.

