В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы

В соответствии с поручением, которое было дано вице-губернатором Евгением Разумишкиным, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) инициировала ряд задач для администраций районов города, а также для Комитета по транспорту. В рамках этих задач до конца марта текущего года требуется осуществить полную очистку дворовых территорий и зон, прилегающих к станциям метрополитена, от остатков песка и мусора, которые накопились за зимний период. При этом, если возникнет такая необходимость, также следует провести промывание этих территорий.

Все данные задачи были заданы в специальной системе, которая предназначена для контроля и отчетности. В этой системе исполнители обязаны предоставлять отчеты о выполненной работе в формате "до" и "после", что позволяет наглядно оценить проведенные мероприятия. Важно отметить, что данное поручение не отменяет соблюдение стандартного регламента по уборке, который обеспечивает поддержание чистоты в Санкт-Петербурге на ежедневной основе. Эта новая инициатива служит дополнительным инструментом для контроля над качеством и эффективностью проводимых работ.

ГАТИ использует фотографии с 5000 контрольных точек, расположенных по всему городу, которые позволяют специалистам инспекции визуально оценивать состояние дворовых территорий. На основании этих изображений они могут определить, выполнены ли поставленные задачи. Если выясняется, что работа не была выполнена должным образом, то такая территория берется на особый контроль до тех пор, пока все нарушения не будут полностью устранены.

Кроме того, жилищным агентствам и учреждениям Комитета по транспорту предстоит провести подготовку Санкт-Петербурга к весеннему сезону в 1900 кварталах и на 100 территориях, расположенных в непосредственной близости к станциям метрополитена. Это включает в себя не только уборку, но и другие мероприятия, направленные на улучшение общего состояния городской инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей и гостей города. Таким образом, комплексный подход к уборке и подготовке города к весне должен обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности на его территориях.