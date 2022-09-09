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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют для движения автотранспорта разворотную петлю

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют для движения автотранспорта разворотную петлю

0
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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 0+555 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе полностью перекроют съезд №1 (разворотная петля).

«В связи с ремонтом Приморского шоссе в период с 00:00 до 05:00 15 сентября будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе. Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данная мера необходима на период производства работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Приморском шоссе» - добавил Пузыревский.

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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