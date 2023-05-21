«Остров фортов» принял делегацию ветеранов-подводников

20 мая туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» посетила группа из 150 ветеранов-подводников. Визит был приурочен к отмечаемому в этом году 50-летнему юбилею 33-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота – соединения, боевой путь которого вошел в летопись славы военно-морского флота России.

Делегация посетила Аллею героев российского флота, где на 150 метрах в художественной форме представлена более чем трехсотлетняя история отечественного ВМФ. Затем офицеры и адмиралы отправилась на территорию готовящегося к открытию Музея военно-морской славы. Там находится К-3 «Ленинский комсомол» — первый советский подводный атомоход. С него началось создание отечественного подводного атомного флота, частью которого спустя 15 лет стала и 33-я дивизия.

«К-3» обрела новую жизнь в качестве центрального объекта музейного комплекса. В настоящий момент завершается наружная реставрация легендарного атомохода, идёт работа по формированию его внутренней экспозиции.

Музеефикации «К-3» оказывают активное содействие ветераны ВМФ. Они помогают с поиском оригинальных приборов, личных вещей членов экипажа, архивных документов, фотографий.

Участники делегации также не остались в стороне и передали Музею артефакты, связанные с «К-3». Ислам Набуилин вручил памятный бюст первого командира «Ленинского комсомола» Леонида Осипенко. Александр Штурманов передал записки своего отца — замполита, участника похода «К-3» на Северный полюс, а также книгу с памятной подписью Льва Жильцова, командовавшего подводной лодкой в этом героическом походе.

Основная экспозиция Музея военно-морской славы откроется уже в предстоящий День Военно-Морского Флота – 30 июля. Она в интерактивном формате расскажет широкой аудитории о том, что такое флот и какую роль он играет в жизни общества в целом и развитии нашего государства в частности.

Внутренняя экспозиция «К-3» будет открыта в самом конце 2023 года. Для ее создания предстоит проделать колоссальный объем работы. Более 70% внутреннего оборудования первого советского атомохода утрачено или полностью пришло в негодность. Чтобы восстановить интерьеры, создатели Музея по всей стране разыскивают сохранившиеся оригинальные приборы и предметы с подводных лодок того же или близких проектов.

Ветераны-подводники высоко оценили проделанную «Островом фортов» совместно с ВМФ и ОСК работу по спасению «К-3» и важность музеефикации подводной лодки.

«Первая советская атомная подводная лодка «К-3» — один из символов нашего флота. Она обрела достойное в экспозиции этого замечательного музея, и теперь молодое поколение может приобщиться к истории, посмотреть, в каких условиях служили их отцы и деды. Это единение поколений замечательно», — отметил контр-адмирал Николай Марьясов.

Участники делегации также отметили необходимость сохранения истории флота и значимость инициативы по созданию Музея военно-морской славы.

«Чтобы идти вперёд, надо хорошо знать историю. Надо перенимать накопленный опыт. Поэтому без таких музеев Россия существовать просто не может», — считает капитан 1-го ранга Александр Штурманов.

Для справки:

Моряками дивизии было совершено 123 дальних похода подводных лодок подо льдами Северного ледовитого океана, на Северный полюс, в воды Атлантики, Средиземного моря, Индийского океана. Более 350 членов экипажей кораблей, входящих в состав 33-й дивизии, награждены орденами и медалями.